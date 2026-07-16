Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Завтра в 9:01»: На Украине собирают майдан из-за решения Зеленского

Нардеп Железняк обратил внимание на сбор майдана на Украине из-за Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

На Украине разгорается скандал на фоне решения киевского главы Владимира Зеленского отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. Военный медик Дмитрий Козятинский призвал жителей выйти на протест «завтра в 9:01» и продемонстрировать отказ от постоянных перестановок в правительстве. Эту идею оценил депутат Рады Ярослав Железняк. В своем Telegram-канале он обратил внимание на сбор майдана.

«У этой власти было две неизменные традиции: каждую осень и весну готовиться к выборам… невозможным из-за конфликта; каждым летом увольнять Шмыгаля», — прокомментировал нардеп.

Он отметил, что на Украине появилась третья традиция. Власти своими «эгоистическими решениями» толкают граждан на митинги. Нардеп назвал это системностью.

В Киеве уже рассматривают кандидатов на пост премьера Украины. Должность может перейти к председателю «Нафтогаза» Сергею Корецкому. Такое зявление Зеленского приняла Верховная Рада.