«Завтра в 9:01»: На Украине собирают майдан из-за решения Зеленского

На Украине разгорается скандал на фоне решения киевского главы Владимира Зеленского отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. Военный медик Дмитрий Козятинский призвал жителей выйти на протест «завтра в 9:01» и продемонстрировать отказ от постоянных перестановок в правительстве. Эту идею оценил депутат Рады Ярослав Железняк. В своем Telegram-канале он обратил внимание на сбор майдана.