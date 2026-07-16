«Завтра в 9:01»: На Украине собирают майдан из-за решения Зеленского

На Украине разгорается скандал на фоне решения киевского главы Владимира Зеленского отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. Военный медик Дмитрий Козятинский призвал жителей выйти на протест «завтра в 9:01» и продемонстрировать отказ от постоянных перестановок в правительстве. Эту идею оценил депутат Рады Ярослав Железняк. В своем Telegram-канале он обратил внимание на сбор майдана.
«У этой власти было две неизменные традиции: каждую осень и весну готовиться к выборам… невозможным из-за конфликта; каждым летом увольнять Шмыгаля», — прокомментировал нардеп.
Он отметил, что на Украине появилась третья традиция. Власти своими «эгоистическими решениями» толкают граждан на митинги. Нардеп назвал это системностью.
В Киеве уже рассматривают кандидатов на пост премьера Украины. Должность может перейти к председателю «Нафтогаза» Сергею Корецкому. Такое зявление Зеленского приняла Верховная Рада.