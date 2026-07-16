Обыкновенное чудо: две голевые передачи Месси помогли Аргентине перевернуть матч с Англией и выйти в финал ЧМ по футболу

В итоге первый выстрел по воротам был нанесён лишь на 33-й минуте — антирекорд в истории чемпионатов мира. Однако самый яркий момент тайма подарил не автор удара Энцо Фернандес, а Месси: в концовке он пошёл в обводку в центре поля и собрал вокруг себя нескольких соперников. Остановить продвижение удалось только Спенсу и Андерсону, зажавшим его в тиски. Несмотря на предупреждение, полученное последним, аргентинцы тут же подбежали к судье и затеяли толкотню с британцами. Сам же Месси после свистка на перерыв, что для него нехарактерно, не торопился покинуть поле и предпочёл подискутировать с американским рефери и даже высказал арбитру претензии.