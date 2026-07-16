Обыкновенное чудо: две голевые передачи Месси помогли Аргентине перевернуть матч с Англией и выйти в финал ЧМ по футболу

Аргентина вырвала победу у Англии в компенсированное время и во второй раз подряд вышла в финал мундиаля. До перерыва команды действовали с оглядкой на свои ворота и отдавали предпочтение борьбе в центре поля, из‑за чего ни разу не побеспокоили вратарей. Однако гол Энтони Гордона в начале второго тайма после ошибки Николаса Тальяфико внёс поправки в сценарий игры. Действующие чемпионы мира взвинтили темп и прижали соперника к штрафной, а неудачные замены Томаса Тухеля сыграли с его подопечными злую шутку. За пять минут до финального свистка Энцо Фернандес сравнял счёт, а в добавленное время Лаутаро Мартинес принёс аргентинцам победу. В обоих случаях партнёрам ассистировал Лионель Месси.
Перед полуфиналом с Англией главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони спросили, какое послание он хочет оставить соотечественникам, предвкушающим игру. В ответ специалист твёрдо призвал не искать в матче политического подтекста, заявив, что впереди лишь футбол и ничего кроме него.
Однако для большинства аргентинцев эта встреча становилась ещё одной главой в богатом на события противостоянии двух стран. Недаром даже в главной песне южноамериканцев на мундиале звучит строчка, отсылающая к войне за Фолклендские (Мальвинские) острова: «Я хочу видеть четвёртую звезду, сияющую на футболке. За Мальвины, за Диего, за последний турнир Лео!».
Спортивная вражда двух обладателей Кубка мира пустила корни в 1966-м после весьма спорного удаления на мундиале в Англии недавно ушедшего из жизни капитана альбиселесте Антонио Раттина. Тот отказывался покидать поле, демонстративно уселся на красную ковровую дорожку, предназначавшуюся исключительно для Елизаветы II, и вытер руки об угловой флажок в виде британского флага, после чего попал в объятия полицейских. Именно этот инцидент спровоцировал появление в футболе жёлтых и красных карточек — ведь в те годы любая грубость каралась лишь прямым удалением.
Среди самых ярких страниц противостояния — психологические дуэли Дэвида Бекхэма и Диего Симеоне: в 1998-м британец поддался на провокации и заработал удаление, из-за которого его долгое время ненавидела вся страна. Своё искупление полузащитник обрёл лишь четыре года спустя, реализовав пенальти. Однако апофеозом соперничества до сих пор остаётся матч на стадионе «Ацтека», подаривший миру «руку Бога» и лучший гол столетия в исполнении Диего Марадоны.
40 лет спустя, на пути к триумфу в Северной Америке, аналогичного чуда ждали от его наследника — Лионеля Месси, для которого встреча с англичанами стала первой в карьере.
На нынешнем чемпионате мира зависимость альбиселесте от вдохновения 39-летнего капитана доведена до предела. Ни в одной из команд-участниц полуфинала не было игрока, который лидировал бы сразу в семи ключевых атакующих показателях: голы, голевые и обостряющие передачи, удачные обводки, созданные шансы и моменты, точные навесы.
Неудивительно, что первостепенной, а, возможно, и единственной головной болью Томаса Тухеля перед матчем стал вопрос нейтрализации обладателя восьми «Золотых мячей». По словам немецкого специалиста, решить эту дилемму можно было, лишь отрезав Лео от мяча, поскольку все его партнёры объединены одной идеей — помогать своему лидеру.
Впрочем, по уже сложившейся традиции форвард в первые минуты матча предпочитал прогулочный шаг, спокойно сканируя пространство. У партнёров же с первых мгновений встречи была задача поважнее — поднять и без того высокий градус противостояния. Англичанам, начавшим с плотного прессинга, тут же устроили эмоциональную встряску: первым в дело вступил, пожалуй, главный провокатор турнира Леандро Паредес, а следом его примеру последовал Энцо Фернандес, чей удар в область шеи Эллиота Андерсона спровоцировал потасовку. Тем не менее главный арбитр Исмаил Эльфат не спешил доставать из кармана жёлтые карточки и позволил игре балансировать на грани грубости, уступая в жёсткости разве что встрече Франция — Парагвай.
Основная борьба кипела в центре поля, тем самым заставляя обоих голкиперов откровенно скучать. Единственным по-настоящему опасным эпизодом стал стремительный выпад по правому краю: Джед Спенс обыграл двух соперников и вывел на свободное пространство Энтони Гордона. Новоиспечённый полузащитник «Барселоны» домчался до чужой штрафной, но при попытке сместиться в центр угодил под прессинг сразу четырёх аргентинцев.
Чемпионы мира тоже не торопились штурмовать ворота Джордана Пикфорда. Вместо этого они сделали ставку на выверенную игру в обороне: как и в четвертьфинале со Швейцарией, защитники уверенно чувствовали себя под давлением и почти не ошибались при выходе со своей части поля. На чужой половине в ход шли тактические фолы, а также жёсткие, но чистые отборы и даже подкаты, которые футболисты альбиселесте праздновали как маленькие победы, явно стремясь продемонстрировать моральное превосходство.
В итоге первый выстрел по воротам был нанесён лишь на 33-й минуте — антирекорд в истории чемпионатов мира. Однако самый яркий момент тайма подарил не автор удара Энцо Фернандес, а Месси: в концовке он пошёл в обводку в центре поля и собрал вокруг себя нескольких соперников. Остановить продвижение удалось только Спенсу и Андерсону, зажавшим его в тиски. Несмотря на предупреждение, полученное последним, аргентинцы тут же подбежали к судье и затеяли толкотню с британцами. Сам же Месси после свистка на перерыв, что для него нехарактерно, не торопился покинуть поле и предпочёл подискутировать с американским рефери и даже высказал арбитру претензии.
Энтони Гордон открывает счёт в матче.
© Perry McIntyre/ISI Photos via Getty Images.
Вопреки ожиданиям, сценарий второго тайма получился прямо противоположным. Чемпионы мира провели стремительную контратаку, которая завершилась двумя выстрелами Хулиана Альвареса в ближний угол, но с первым справился Пикфорд, а второй пришёлся в сетку с внешней стороны. Однако в больших матчах неизменно работает правило «не забиваешь ты — забивают тебе».
После почти пятиминутного натиска англичане выбрались на чужую половину поля благодаря дальнему выносу Гарри Кейна. Пытавшийся перехватить мяч Николас Тальяфико невольно сделал скидку на Деклана Райса, который мгновенно отпасовал на фланг Моргану Роджерсу. На секунду подняв голову, полузащитник моментально оценил обстановку и прострелил низом в штрафную на Энтони Гордона, которому оставалось лишь вынырнуть из-за спины Науэля Молины и замкнуть.
Оказавшись в роли догоняющих, аргентинцы включили режим хищника и ответили массированным давлением. Поначалу европейцам удавалось не просто обороняться, а делать это героически: чего стоит только подкат Джеда Спенса, который буквально снял мяч с ноги Джулиано Симеоне на исходе часа. Позже своё мастерство продемонстрировал и Джордан Пикфорд, справившийся после кивка головой Николаса Гонсалеса с близкого расстояния — прямо перед паузой на водопой.
Как оказалось, именно этот перерыв во втором тайме стал определяющим и роковым для британцев. Почувствовав, что соперник прибрал инициативу к рукам, Тухель отправил отдыхать автора гола и выпустил ещё одного защитника — Эзри Консу. Скалони ответил тройной заменой, отрядив спасать матч Николаса Отаменди, Гонсало Монтьеля и Родриго Де Пауля. Именно двое последних стали нагнетать и создавать опасные моменты. Атакуя с правого края, аргентинцы раз за разом доставляли мяч в штрафную, и лишь чудом им не удалось сравнять счёт: сначала Алексис Мак Аллистер после подачи пробил в штангу, а затем выручил Пикфорд.
Тухель не остановился в желании любой ценой удержать шаткое преимущество и решил усилить оборону ещё одним, третьим, центральным защитником, при этом убрав с поля весьма неплохо цементировавшего опорную зону Деклана Райса. Однако сдержать волны аргентинских атак это решение не помогло — более того, сыграло во вред и позволило Месси усыпить бдительность защитников. Всякий раз после розыгрыша углового он навешивал в штрафную, но на этот раз неожиданно выполнил разрезающий пас в центр на Энцо Фернандеса. Вместо того чтобы пробить в касание, полузащитник выстрелил с дальней дистанции и восстановил равновесие.
Энцо Фернандес восстанавливает паритет.
© Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images.
На пару минут команды взяли паузу, чтобы перевести дух, но аргентинцы, почуяв запах крови, стиснули удавку на шее соперника, причём куда жёстче, чем в матче с Египтом. Во втором тайме они владели мячом 72% времени, а в концовке не давали сопернику продохнуть и выбираться со своей половины поля. Не успело пойти компенсированное время, как они принялись снова плести кружева у чужой штрафной.
Растянув оборону соперника, южноамериканцы освободили пространство в центре, куда вбежал Мак Аллистер. Его выстрел вновь пришёлся в штангу, однако на подборе оказался нестареющий капитан. Он подобрал мяч у боковой, почти пешком дошёл до штрафной, ускорился и обыграл Спенса, сделал обманное движение и вырезал гениальную передачу между двух высоченных защитников на недавно вышедшего на поле Лаутаро Мартинеса. Форвард завис в воздухе и сделал то, что от него ждали. При этом партнёры и вся скамейка запасных побежали обнимать не автора гола, а того самого гения, который сделал навес.
Путёвку в финал англичане подарили сопернику сами. В целом контролировавший игру на протяжении 70 минут Тухель явно ошибся с заменами: вместо того чтобы освежить фланги и опорную зону и тем самым снизить давление, он заставил подопечных вжиматься в собственную штрафную и забыть о контратаках, чего делать с самой характерной и куражной командой турнира во главе с лучшим игроком XXI века категорически было нельзя.
Лаутаро Мартинес замыкает навес Лионеля Месси.
© Buda Mendes/Getty Images.