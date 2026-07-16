Трамп: Иран позволил американке, задержанной в 2024 году, покинуть страну

Иран разрешил гражданке США, задержанной в декабре 2024 года, покинуть территорию страны. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп на своей официальной странице в соцсети Truth Social.
По его словам, на данный момент американка уже находится за пределами Ирана и пребывает в добром здравии.
Также глава США выразил благодарность иранским властям за соответствующее решение, охарактеризовав их поступок как жест доброй воли.
Накануне Трамп также посоветовал Тегерану «вести себя хорошо», подчеркнув, что иранское руководство прекрасно понимает сложившуюся ситуацию.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше