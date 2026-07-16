Кувейт отражает атаку иранских дронов

Силы противовоздушной обороны Кувейта отражают атаку иранских беспилотных летательных аппаратов. Об этом 15 июля сообщила пресс-служба армии эмирата.
В заявлении военных уточняется, что любые звуки взрывов, которые могут быть слышны в разных районах страны, являются следствием работы систем ПВО по перехвату целей.
Накануне вечером кувейтские военные зафиксировали в воздушном пространстве страны одну баллистическую ракету, пять крылатых ракет и 33 беспилотника. Все они были уничтожены средствами ПВО.
В результате ударов пострадал военный корабль ВМС Кувейта — ранения получили четверо военнослужащих, их состояние оценивается как стабильное. Также зафиксирован пожар на одном из объектов, который был потушен силами пожарной службы. По предварительным данным, жертв среди гражданского населения нет.
Агентство Tasnim со ссылкой на иранские военные источники сообщило, что удары наносили бойцы сухопутных и воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции. Целями назывались центр спутниковой связи, радиолокационная станция, а также полигон подготовки и техника США на территории Кувейта.
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