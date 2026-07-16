США одобрили продажу Саудовской Аравии высокоточных систем наведения на почти $2 млрд

Госдепартамент США одобрил продажу Саудовской Аравии 10 тыс. секций наведения класса «воздух-воздух» и до 10 тыс. секций наведения класса «воздух-земля» для систем высокоточного оружия APKWS-II. Стоимость сделки оценивается в $1,96 млрд.
Кроме этого, в комплект поставки войдет сопутствующее военное оборудование, включая пусковые установки LAU-131, осколочно-фугасные боеголовки Mk-152, ракетные двигатели MK66, взрыватели, учебные боеприпасы, а также услуги по логистике, технической документации и обучению персонала. Основным подрядчиком по контракту выступит компания BAE Systems.
В американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что сделка содействует укреплению обороноспособности ключевого союзника США вне НАТО.
Для реализации программы и обучения местных специалистов планируется направить в Саудовскую Аравию 15 американских госслужащих и 15 представителей компании-подрядчика.