США одобрили продажу Саудовской Аравии высокоточных систем наведения на почти $2 млрд

Кроме этого, в комплект поставки войдет сопутствующее военное оборудование, включая пусковые установки LAU-131, осколочно-фугасные боеголовки Mk-152, ракетные двигатели MK66, взрыватели, учебные боеприпасы, а также услуги по логистике, технической документации и обучению персонала. Основным подрядчиком по контракту выступит компания BAE Systems.