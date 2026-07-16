Нурмагомедов — о победе Аргентины в ½ финала ЧМ: просто духом взяли

Член зала славы UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу сборной Аргентины в полуфинале ЧМ-2026.
«Отвечаю, просто духом взяли аргентинцы. Может, я что-то не понимаю, но как можно было в такой игре сесть в оборону и так рано? Ну поиграйте вы дальше в футбол. Просто сели и ждали, пока им забьют два гола», — написал он в соцсетях.
По мнению Хабиба, зрителей ждёт фантастический финал ЧМ-2026 — Аргентина — Испания.
«Этот чемпионат мира выдался просто фантастическим».
В полуфинале Аргентина обыграла Англию со счётом 2:1.
Финальный матч между аргентинцами и испанцами состоится 19 июля.
Ранее Губерниев назвал сборную Англии балбесами после поражения в полуфинале ЧМ-2026.