Средства ПВО Кувейта отражают атаку беспилотников

ТУНИС, 16 июля. /ТАСС/. Системы противовоздушной обороны Кувейта отражают атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил генеральный штаб вооруженных сил эмирата.
«ПВО Кувейта в настоящее время противостоит атакам вражеских беспилотных летательных аппаратов в результате иранской агрессии», — говорится в заявлении ведомства. В генштабе подчеркнули, что раздающиеся звуки взрывов вызваны работой системы ПВО и призвали граждан соблюдать инструкции безопасности, издаваемые соответствующими органами.
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