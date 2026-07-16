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Средства ПВО Кувейта отражают атаку беспилотников

Генштаб ВС эмирата призвал граждан соблюдать инструкции безопасности.

ТУНИС, 16 июля. /ТАСС/. Системы противовоздушной обороны Кувейта отражают атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил генеральный штаб вооруженных сил эмирата.

«ПВО Кувейта в настоящее время противостоит атакам вражеских беспилотных летательных аппаратов в результате иранской агрессии», — говорится в заявлении ведомства. В генштабе подчеркнули, что раздающиеся звуки взрывов вызваны работой системы ПВО и призвали граждан соблюдать инструкции безопасности, издаваемые соответствующими органами.

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