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Лавров: архитектура безопасности в АТР должна сохранить асеаноцентричность

Архитектура безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе должна оставаться асеаноцентричной, а навязываемый Западом «индо-тихоокеанский проект» Россия и Китай не приемлют, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Источник: RT на русском

Архитектура безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе должна оставаться асеаноцентричной, а навязываемый Западом «индо-тихоокеанский проект» Россия и Китай не приемлют, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Об этом Лавров написал в статье для газеты «Коммерсантъ», посвящённой 25-летию российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

«Вместе с КНР последовательно выступаем за сохранение асеаноцентричной архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — подчеркнул министр.

Лавров также отметил, что стороны не приемлют «индо-тихоокеанский проект» конфронтационный проект, нацеленный на сдерживание Китая и изоляцию России, который подрывает сложившиеся механизмы региональной безопасности.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что между президентом России Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином сложились товарищеские отношения.

Помощник министра иностранных дел Китая Лю Бинь сообщил, что Пекин и Москва рассматривают друг друга как приоритет во внешней политике.

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