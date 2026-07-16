Лавров: архитектура безопасности в АТР должна сохранить асеаноцентричность

Архитектура безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе должна оставаться асеаноцентричной, а навязываемый Западом «индо-тихоокеанский проект» Россия и Китай не приемлют, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Об этом Лавров написал в статье для газеты «Коммерсантъ», посвящённой 25-летию российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
«Вместе с КНР последовательно выступаем за сохранение асеаноцентричной архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — подчеркнул министр.
Лавров также отметил, что стороны не приемлют «индо-тихоокеанский проект» конфронтационный проект, нацеленный на сдерживание Китая и изоляцию России, который подрывает сложившиеся механизмы региональной безопасности.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что между президентом России Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином сложились товарищеские отношения.
Помощник министра иностранных дел Китая Лю Бинь сообщил, что Пекин и Москва рассматривают друг друга как приоритет во внешней политике.