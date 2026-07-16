Месси: сыграть в трёх финалах ЧМ удавалось немногим — невероятно

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о выходе команды в финал чемпионата мира — 2026.
«Снова переживать такие эмоции — невероятно. То, чего добилась эта команда, — настоящее безумие. Для меня сыграть в трёх финалах чемпионата мира удавалось очень немногим футболистам. Особенно если учитывать, как складывался этот турнир, каким получился сегодняшний матч, кто был нашим соперником и кого именно мы сумели победить. Произошли невероятные вещи», — приводит его слова Ole.
Он отметил, что победа Аргентины в полуфинале ЧМ-2026 — счастливый день для всех аргентинцев.
Аргентина обыграла в ½ финала ЧМ-2026 Англию. Игра завершилась со счётом 2:1.
В финал мундиаля команда Месси 19 июля встретится с Испанией.
Ранее президент Аргентины нецензурно отреагировал на выход сборной в финал ЧМ-2026.