Месси: сыграть в трёх финалах ЧМ удавалось немногим — невероятно

«Снова переживать такие эмоции — невероятно. То, чего добилась эта команда, — настоящее безумие. Для меня сыграть в трёх финалах чемпионата мира удавалось очень немногим футболистам. Особенно если учитывать, как складывался этот турнир, каким получился сегодняшний матч, кто был нашим соперником и кого именно мы сумели победить. Произошли невероятные вещи», — приводит его слова Ole.