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Месси: сыграть в трёх финалах ЧМ удавалось немногим — невероятно

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о выходе команды в финал чемпионата мира — 2026.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о выходе команды в финал чемпионата мира — 2026.

«Снова переживать такие эмоции — невероятно. То, чего добилась эта команда, — настоящее безумие. Для меня сыграть в трёх финалах чемпионата мира удавалось очень немногим футболистам. Особенно если учитывать, как складывался этот турнир, каким получился сегодняшний матч, кто был нашим соперником и кого именно мы сумели победить. Произошли невероятные вещи», — приводит его слова Ole.

Он отметил, что победа Аргентины в полуфинале ЧМ-2026 — счастливый день для всех аргентинцев.

Аргентина обыграла в ½ финала ЧМ-2026 Англию. Игра завершилась со счётом 2:1.

В финал мундиаля команда Месси 19 июля встретится с Испанией.

Ранее президент Аргентины нецензурно отреагировал на выход сборной в финал ЧМ-2026.