Вэнс: есть прогресс в переговорах с Ираном, несмотря на трудности

По словам Вэнса, диалог между сторонами будет сопровождаться паузами и последующими возобновлениями. При этом американский вице-президент подчеркнул, что президент Дональд Трамп занимает самостоятельную позицию по иранскому вопросу и не находится под влиянием Израиля.