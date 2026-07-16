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Степанова высмеяла угрозы чиновников из ЕС лишить МОК дохода из-за россиян

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова высказалась о призыве чиновников из девяти стран Европы лишить МОК финансирования из-за решения по допуску россиян.

Источник: RT на русском

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова высказалась о призыве чиновников из девяти стран Европы лишить МОК финансирования из-за решения по допуску россиян.

«Не только прибалты и скандинавы так наивно далеки от истины. У нас тоже встречаются персонажи, убежденные, что МОК, FIFA, UEFA, FIS живут на деньги, которые им отправляют их члены (национальные комитеты, федерации, ассоциации). В реальности все с точностью до наоборот: это МОК, FIS и другие платят странам-членам. А зарабатывают они на продаже телевизионных прав. Поэтому угрожать МОК Эстония может только тем, что ее “мощная” национальная телекомпания не купит права на следующую Олимпиаду и целых 700 000 эстонцев триумф своих атлетов не увидят», — написала она в соцсетях.

Она отметила, что в России телевизионный рынок намного больше — 120 млн.

«Вот что важно, а не мифические “взносы от Евросоюза”.

Эстония, Швеция, Литва, Латвия, Нидерланды, Румыния, Польша, Финляндия и Дания предложили пересмотреть финансовые отношения с МОК после решения организации по российским спортсменам.

Несколькими днями ранее МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России и отменил рекомендации по отстранению российских атлетов от международных соревнований по отдельным видам спорта.

Ранее Михаил Дегтярёв прокомментировал решение IHF допустить российских гандболистов до соревнований под своей эгидой.

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