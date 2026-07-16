Степанова высмеяла угрозы чиновников из ЕС лишить МОК дохода из-за россиян

«Не только прибалты и скандинавы так наивно далеки от истины. У нас тоже встречаются персонажи, убежденные, что МОК, FIFA, UEFA, FIS живут на деньги, которые им отправляют их члены (национальные комитеты, федерации, ассоциации). В реальности все с точностью до наоборот: это МОК, FIS и другие платят странам-членам. А зарабатывают они на продаже телевизионных прав. Поэтому угрожать МОК Эстония может только тем, что ее “мощная” национальная телекомпания не купит права на следующую Олимпиаду и целых 700 000 эстонцев триумф своих атлетов не увидят», — написала она в соцсетях.