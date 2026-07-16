Певец Post Malone будет хедлайнером церемонии закрытия ЧМ-2026

Американский певец Post Malone будет хедлайнером церемонии закрытия чемпионата мира по футболу — 2026.
Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
«Мы очень рады, что на поле выйдет столько звезд из мира футбола и шоу-бизнеса. Церемония объединит страсть 48 команд, 16 городов-хозяев и миллионов болельщиков на одной незабываемой сцене», — говорится в релизе.
Финал чемпионата мира по футболу 2026 года состоится 19 июля в Ист-Ратерфорде.
Церемония закрытия начнётся за полтора часа до начала игры. Сообщалось, что в ней примут участие актёр Том Круз, певцы Николь Шерзингер и Робби Уильямс, блогер IShowSpeed.
Также в перерыве финальной встречи впервые в истории турнира пройдёт шоу с участием исполнителя Джастина Бибера, группы BTS, певиц Шакиры и Мадонны.
Ранее Лионель Месси высказался о выходе Аргентины в финал чемпионата мира — 2026.