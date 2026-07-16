Голубева назвала категории пенсионеров, которые получат прибавку в августе

Ряд категорий пенсионеров получат увеличение выплат с 1 августа.
Об этом РИА Новости сообщила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.
Как пояснила специалист, прибавка коснётся работающих пенсионеров, получателей накопительной пенсии, тех, кому в июле исполнилось 80 лет, инвалидов I группы, а также пенсионеров с северным или сельским стажем.
Накопительная пенсия в августе вырастет на 17,3%, а получателям срочной пенсионной выплаты добавят 19,3%. Тем, кому в июле исполнилось 80 лет, вдвое увеличат фиксированную выплату к страховой пенсии по старости.
«Будет установлена надбавка на уход за пенсионером в размере 1413,86 рубля. Эти средства приходят напрямую самому пенсионеру вместе с его пенсией, и он может тратить их по своему усмотрению», — отметила Голубева.
Инвалидам, которым впервые установили I группу, также в два раза увеличат фиксированную выплату и назначат надбавку на уход.
Пенсионеры с северным стажем (15 лет в районах Крайнего Севера или 20 лет в приравненных к ним местностях) получат доплату, как и те, кто 30 лет проработал в сельском хозяйстве. Кроме того, пересчитают доплаты бывшим лётчикам гражданской авиации и шахтёрам.
Ранее россиян предупредили, что пенсионер обязан уведомить Соцфонд о трудоустройстве лишь в отдельных случаях.