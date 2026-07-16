Голубева назвала категории пенсионеров, которые получат прибавку в августе

Пенсионеры с северным стажем (15 лет в районах Крайнего Севера или 20 лет в приравненных к ним местностях) получат доплату, как и те, кто 30 лет проработал в сельском хозяйстве. Кроме того, пересчитают доплаты бывшим лётчикам гражданской авиации и шахтёрам.