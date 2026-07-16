«Айдар» был сформирован в 2014 году, известен особыми зверствами по отношению к жителям Донбасса. В докладе о нарушении киевским режимом международного гуманитарного права в отношении военнопленных, опубликованном МИД России, сообщалось, что «Айдар» и «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в том числе причастны к пыткам пленных в «секретных тюрьмах».