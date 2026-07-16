МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Подразделения 24-го отдельного штурмового полка «Айдар» (признан террористическим, запрещен в РФ) переброшены к Славянску в ДНР. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
«В район Славянска переброшены подразделения полка “Айдар”. Они могут в том числе выступать в роли заградотрядов», — сказал собеседник агентства.
Ранее силовики сообщали ТАСС, что «Айдар» формируется из числа насильно мобилизованных украинцев, а ярые националисты выполняют задачи заградительных отрядов.
Заградотряды ВСУ орудуют по всей линии соприкосновения, что подтверждалось неоднократно заявлениями украинских пленных и экспертов. Их задача — остановить бегство украинских военных с позиций. Преимущественно на позициях находятся принудительно мобилизованные украинские солдаты, они деморализованы и отказываются выполнять приказы вышестоящего командования. Кроме того, из-за заградотрядов с большим риском сопряжен и вывод с боевых позиций сдавшихся украинских военнослужащих.
«Айдар» был сформирован в 2014 году, известен особыми зверствами по отношению к жителям Донбасса. В докладе о нарушении киевским режимом международного гуманитарного права в отношении военнопленных, опубликованном МИД России, сообщалось, что «Айдар» и «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в том числе причастны к пыткам пленных в «секретных тюрьмах».