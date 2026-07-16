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Марочко: у Киева проседает фронт на ореховском участке

Военный эксперт отметил, что украинское руководство сосредоточено на том, чтобы группировка ВСУ там не попала в котел.

ЛУГАНСК, 16 июля. /ТАСС/. Линия фронта у Вооруженных сил Украины проседает на ореховском участке, Киев сосредоточен на том, чтобы украинская группировка не попала в котел. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«На ореховском участке противник пытается всячески удержать свои позиции северо-восточнее и юго-восточнее от Орехово. Северо-западнее у противника также есть хорошо укрепленный район. Все это делается для того, чтобы мы не взяли всю ореховскую группировку Киева в котел. Есть проседание фронта у украинских боевиков на ореховском участке», — сказал он.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что противник сильно укрепил Орехов, сделав из него «город-крепость». По словам эксперта, российские силы нарушают логистику ВСУ в Орехове, наступая у Гуляйполя.

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