Марочко: у Киева проседает фронт на ореховском участке

«На ореховском участке противник пытается всячески удержать свои позиции северо-восточнее и юго-восточнее от Орехово. Северо-западнее у противника также есть хорошо укрепленный район. Все это делается для того, чтобы мы не взяли всю ореховскую группировку Киева в котел. Есть проседание фронта у украинских боевиков на ореховском участке», — сказал он.