Марочко: у Киева проседает фронт на ореховском участке

ЛУГАНСК, 16 июля. /ТАСС/. Линия фронта у Вооруженных сил Украины проседает на ореховском участке, Киев сосредоточен на том, чтобы украинская группировка не попала в котел. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«На ореховском участке противник пытается всячески удержать свои позиции северо-восточнее и юго-восточнее от Орехово. Северо-западнее у противника также есть хорошо укрепленный район. Все это делается для того, чтобы мы не взяли всю ореховскую группировку Киева в котел. Есть проседание фронта у украинских боевиков на ореховском участке», — сказал он.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что противник сильно укрепил Орехов, сделав из него «город-крепость». По словам эксперта, российские силы нарушают логистику ВСУ в Орехове, наступая у Гуляйполя.