Карасин: РФ потребует международного расследования убийства главинженера ЗАЭС

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Россия будет требовать проведения полноценного международного расследования убийства главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева. Об этом «Известиям» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
«МАГАТЭ и Рафаэль Гросси в данном случае должны сказать свое слово. Это уже переходит все допустимые границы», — сказал он.
Карасин уверен, что Россия будет настаивать на полноценном международном расследовании.
Как отметил газете первый зампредседателя комитета по международным делам Алексей Чепа, новые атаки по атомной станции могут привести к серьезным последствиям. Парламентарий подчеркнул необходимость проработать дополнительные меры охраны руководителей и сотрудников стратегических предприятий.