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Карасин: РФ потребует международного расследования убийства главинженера ЗАЭС

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам отметил, что действия ВСУ перешли «все допустимые границы».

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Россия будет требовать проведения полноценного международного расследования убийства главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева. Об этом «Известиям» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«МАГАТЭ и Рафаэль Гросси в данном случае должны сказать свое слово. Это уже переходит все допустимые границы», — сказал он.

Карасин уверен, что Россия будет настаивать на полноценном международном расследовании.

Как отметил газете первый зампредседателя комитета по международным делам Алексей Чепа, новые атаки по атомной станции могут привести к серьезным последствиям. Парламентарий подчеркнул необходимость проработать дополнительные меры охраны руководителей и сотрудников стратегических предприятий.

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