Парламентарий обратил внимание на то, что киевский режим обычно совершает два действия. В частности, по словам Железняка, каждое лето в украинском правительстве отправляют в отставку Дениса Шмыгаля. Кроме того, как он отметил, ежегодно осенью и весной на Украине обычно готовятся к выборам, которые невозможно провести в связи с продолжающимся конфликтом.