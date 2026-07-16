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На Украине призвали к новому Майдану после решения Зеленского

В Верховной раде отреагировали на призывы организовать новый Майдан из-за решения Владимира Зеленского.

Источник: Аргументы и факты

Призывы к организации нового Майдана наблюдаются на Украине на фоне решения Владимира Зеленского уволить министра обороны страны Михаила Федорова, сообщил в своём Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Парламентарий обратил внимание на то, что киевский режим обычно совершает два действия. В частности, по словам Железняка, каждое лето в украинском правительстве отправляют в отставку Дениса Шмыгаля. Кроме того, как он отметил, ежегодно осенью и весной на Украине обычно готовятся к выборам, которые невозможно провести в связи с продолжающимся конфликтом.

«Но уже с уверенностью можно сказать, что появилась и третья новая и проверенная временем традиция своими абсолютно эгоистическими решениями приводить к митингам. С другой стороны… ну хоть где-то системность у них появилась», — подчеркнул депутат.

Этой публикацией Железняк прокомментировал призыв выйти утром 16 июля на митинг в центре Киева. Акцию связали с перестановками в правительстве страны.

Напомним, 15 июля газета Financial Times написала, что изменения в составе кабмина Украины способны вызвать негативные последствия для ВСУ. Авторы статьи уточнили, что с 2022 года министра обороны страны меняли уже пять раз. Помимо этого, в публикации сказано, что на Украине говорили о Федорове как о возможном кандидате на пост главы киевского режима, что могло вызвать раздражение у Владимира Зеленского.

Ранее также стало известно, что в Верховную раду направили представление о назначении Сергея Корецкого на должность премьер-министра вместо Юлии Свириденко.