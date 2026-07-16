Сакс: отказ от односторонних санкций позволит миру развиваться

ООН, 16 июля. /ТАСС/. Продвижение мультивалютной системы и отказ от односторонних санкций необходимы для мирового развития. Об этом заявил американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета, профессор Джеффри Сакс.
«Во-первых, нам необходимо реформировать глобальную финансовую инфраструктуру. Надо перейти на мультивалютную систему, так как с прискорбием приходится констатировать, что США превратили доллар в оружие», — сказал он на организованном Россией мероприятии на полях Политического форума высокого уровня ООН по устойчивому развитию, посвященном мировой повестке после 2030 года. Также Сакс подчеркнул необходимость «отказаться от односторонних санкций, будь то США, ЕС, Великобритания или любая страна». «По международному праву страна “А” не может говорить стране “Б” не торговать со стороной “В”. Эта ответственность лежит исключительно на СБ ООН», — отметил он.
Помимо этого, экономист указал на важность сотрудничества между странами-соседями. «Именно поэтому расширение НАТО, которого США обещали не осуществлять, настолько разрушительно, так как оно разъединяет соседей, а также создает напряженность и войны», — подчеркнул он.
В мероприятии, прошедшем в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, приняли участие представители от всемирной организации, Белоруссии, Китая, Казахстана, Катара, Индии, Ирана, Сингапура и Эфиопии. Специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов в завершении встречи указал на необходимость изменить подходы к финансовым институтам. «Мы слышали сегодня от многих спикеров, что необходимо что-то менять, и тот подход, который мы применяли в 2015 году, кажется, не очень хорошо работает, во всяком случае, в интересах своих адресатов», — резюмировал Титов.
Цели устойчивого развития были определены в ООН в 2015 году. Программа включает 17 целей, направленных на предотвращение нищеты, защиту планеты, сокращение неравенства и обеспечение всеобщего мира и