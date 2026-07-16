Сакс: отказ от односторонних санкций позволит миру развиваться

«Во-первых, нам необходимо реформировать глобальную финансовую инфраструктуру. Надо перейти на мультивалютную систему, так как с прискорбием приходится констатировать, что США превратили доллар в оружие», — сказал он на организованном Россией мероприятии на полях Политического форума высокого уровня ООН по устойчивому развитию, посвященном мировой повестке после 2030 года. Также Сакс подчеркнул необходимость «отказаться от односторонних санкций, будь то США, ЕС, Великобритания или любая страна». «По международному праву страна “А” не может говорить стране “Б” не торговать со стороной “В”. Эта ответственность лежит исключительно на СБ ООН», — отметил он.