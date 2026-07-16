CBS: Трамп в обращении скажет о вмешательстве Китая в выборы в США

Как отмечается в публикации, «выступление Трампа в четверг частично будет касаться утверждений, о которых ранее не сообщалось, относительно вмешательства Китая в американские выборы». По сведениям канала, американский лидер будет говорить о том, что китайская сторона якобы получила несанкционированный доступ к «информации об избирателях в США», а также о том, что «ЦРУ знало об этих действиях, но не предоставило данные об этом Трампу во время его первого срока на посту президента».