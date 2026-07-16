Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два столичных аэропорта перешли на работу по согласованию

Аэропорты Домодедово и Жуковский перевели на обслуживание рейсов по согласованию с уполномоченными органами.

Аэропорты Домодедово и Жуковский перевели на обслуживание рейсов по согласованию с уполномоченными органами.

Об этом сообщили в Росавиации.

В агентстве подчеркнули, что меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

«Аэропорты “Домодедово” и “Жуковский” (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней», — говорится в публикации.

Ранее Росавиация сообщила о снятии временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Пензы.