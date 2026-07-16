Два столичных аэропорта перешли на работу по согласованию

Аэропорты Домодедово и Жуковский перевели на обслуживание рейсов по согласованию с уполномоченными органами.
Об этом сообщили в Росавиации.
В агентстве подчеркнули, что меры приняты для обеспечения безопасности полётов.
«Аэропорты “Домодедово” и “Жуковский” (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней», — говорится в публикации.
Ранее Росавиация сообщила о снятии временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Пензы.