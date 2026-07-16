МИД отреагировал на убийство ВСУ главного инженера и водителя ЗАЭС

ВСУ в очередной раз совершили ужасающее преступление. Украинский дрон целенаправленным ударом атаковал автомобиль главного инженера Запорожской АЭС. В результате погибли два человека. Жертвами стали главный инженер станции Александр Яковлев и водитель ЗАЭС Дмитрий Филиппов. МИД РФ выразил соболезнования их родным.
В ведомстве подчеркнули, что деятельность Александра Яковлева имела непосредственное отношение к обеспечению ядерной безопасности ЗАЭС. Станция регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ, сказано в материале.
«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших», — говорится в сообщении на сайте МИД.
Министерство отметило, что Россию в любом случае не получится «запугать» такими кровавыми действиями. Ведомство также напомнило, что своим поощрением преступлений Киева Запад становится соучастником убийств.