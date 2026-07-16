В Чехии назвали неприемлемым перевод денег на оружие для Украины

Спикер Палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура выступил резко против участия страны в программе PURL по закупке вооружения для Украины. В интервью Чешскому ТВ он заявил, что перевод 140 миллионов крон в эту программу является для него абсолютно неприемлемым, и подчеркнул, что подобное не должно повториться.