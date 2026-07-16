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В Чехии назвали неприемлемым перевод денег на оружие для Украины

Спикер Палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура выступил резко против участия страны в программе PURL по закупке вооружения для Украины.

Спикер Палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура выступил резко против участия страны в программе PURL по закупке вооружения для Украины. В интервью Чешскому ТВ он заявил, что перевод 140 миллионов крон в эту программу является для него абсолютно неприемлемым, и подчеркнул, что подобное не должно повториться.

Окамура, который также возглавляет движение SPD, входящее в правящую коалицию, сообщил, что узнал о перечислении средств главой МИД Петром Мацинком уже постфактум. Спикер обратился к правительству Андрея Бабиша и движению «Автомобилисты», лидером которого является Мацинок, с требованием строго следовать программным установкам кабмина, предусматривающим только гуманитарную помощь Киеву без каких-либо военных поставок.

Ранее правительство Чехии уже отказывалось выделять 70 миллиардов евро в рамках общеевропейской инициативы для нужд оборонного бюджета Украины. В вопросах обеспечения украинских вооружённых сил Прага ограничивается посредническими функциями, не вкладывая собственные средства в закупки оружия. Новый демарш спикера усиливает напряжение внутри коалиции по вопросу внешнеполитического курса страны.

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