Сенатор Волошин сравнил с охотой на ведьм преследование Новиковой во Франции

«Охота на ведьм проходит до сих пор, но под другими лозунгами и с другими декорациями. На Западе допустимо, когда человек собирает деньги на ВСУ и оружие, которое отправляется в зону конфликта. Но если собирать будут для жителей Донбасса, причем не оружие, а лекарства, продукты и одежду для мирных жителей, чьи дома оказались под обстрелами, то сборщика объявляют угрозой национальной безопасности. Репрессии против людей, чья единственная вина заключается в гуманитарной деятельности и несогласии с официальной линией, становятся новой нормой», — заявил Волошин.