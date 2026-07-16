МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Уголовное преследование основателя гуманитарной организации SOS Donbass Анны Новиковой во Франции похоже на средневековую охоту на ведьм, при этом сейчас подобные репрессии — за гуманитарную помощь жителям Донбасса — становятся новой нормой в странах Европы. Такое мнение высказал ТАСС сенатор от ДНР Александр Волошин.
Ранее федеральный омбудсмен Яна Лантратова сообщила, что в Париже идет судебный процесс по делу россиянки, гражданской активистки Анны Новиковой. Французские власти уже более полугода держат ее в тюрьме по доносу Союза украинцев Франции. По словам Лантратовой, вина Новиковой заключается лишь в том, что она является основателем и вице-президентом гуманитарной организации SOS Donbass.
«Охота на ведьм проходит до сих пор, но под другими лозунгами и с другими декорациями. На Западе допустимо, когда человек собирает деньги на ВСУ и оружие, которое отправляется в зону конфликта. Но если собирать будут для жителей Донбасса, причем не оружие, а лекарства, продукты и одежду для мирных жителей, чьи дома оказались под обстрелами, то сборщика объявляют угрозой национальной безопасности. Репрессии против людей, чья единственная вина заключается в гуманитарной деятельности и несогласии с официальной линией, становятся новой нормой», — заявил Волошин.
По его словам, подобные судебные процессы «многое говорят о современном европейском лицемерии». При этом, считает сенатор, нарушение прав человека в ходе аналогичных процессов уже не вызывают общественного резонанса на Западе — мир перегружен кризисами, а политические дела западная пресса замалчивает.
«Тем больше уважения вызывают люди, которые, находясь в недружественных странах, несмотря на давление, продолжают заниматься помощью нуждающимся и отстаивать право на альтернативную точку зрения. История неизменно расставит все по своим местам. И каждый новый подобный процесс лишь сильнее подрывает миф о европейской свободе слова и политическом плюрализме. А Анне Новиковой хочу выразить свою поддержку и огромное признание за ту помощь, которую ее организация оказала Донбассу», — подытожил сенатор.
Ассоциация SOS Donbass выступает в поддержку жителей Донбасса и Новороссии, пострадавших в ходе конфликта с Украиной. Она регулярно проводит акции солидарности с жителями Донбасса и против отправки оружия на Украину в разных коммунах Франции с 2022 года. Она уже направила несколько конвоев с гуманитарной помощью в Донецкую и Луганскую народные республики.