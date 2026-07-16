FT: Греция заблокировала 21-й пакет санкций ЕС из-за компании Dynagas

По информации морского портала Equasis, под управлением Dynagas находятся 27 газовозов. В их числе — девять судов ледового класса Arc7, предназначенных для круглогодичной работы в Арктике. С начала 2025 года суда Dynagas перевезли свыше 10 млн тонн российского сжиженного природного газа. Для этого компания задействовала 11 газовозов, которые за указанный период выполнили 144 рейса.