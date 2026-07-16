Россиян ждут парад планет, солнечное затмение и метеорный дождь в августе

Сразу три редких астрономических явления совпадут в один день, 12 августа, сделав его уникальным для любителей космоса.
Об этом РИА Новости сообщил руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков.
Учёный уточнил, что утро начнётся с парада из шести планет. Перед рассветом на небе выстроятся Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун.
Четыре из них — Юпитер, Марс, Меркурий и Сатурн — будут хорошо видны невооружённым глазом. Чтобы разглядеть Уран и Нептун, потребуется бинокль или небольшой телескоп. Это небесное шоу, по словам эксперта, продлится ещё около недели.
Днём произойдёт полное солнечное затмение. Полоса полной фазы пройдёт через Гренландию, Исландию, Португалию и Испанию.
«В России полная фаза будет видна лишь на небольшом участке полуострова Таймыр, а на большей части страны — частные фазы», — подчеркнул Веселков.
Завершится день пиком метеорного потока Персеиды в ночь на 13 августа.
«Условия для наблюдения в 2026 году будут практически идеальными», — добавил он, пояснив, что небо будет максимально тёмным, что позволит увидеть до 100−120 метеоров в час.
Эксперт в области астрономии ПНИПУ Евгений Бурмистров рассказал, что пик метеорного потока Южные дельта-Аквариды придётся на ночь с 30 на 31 июля: при ясном небе можно будет увидеть до 25 вспышек в час.