Россиян ждут парад планет, солнечное затмение и метеорный дождь в августе

Четыре из них — Юпитер, Марс, Меркурий и Сатурн — будут хорошо видны невооружённым глазом. Чтобы разглядеть Уран и Нептун, потребуется бинокль или небольшой телескоп. Это небесное шоу, по словам эксперта, продлится ещё около недели.