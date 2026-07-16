Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян ждут парад планет, солнечное затмение и метеорный дождь в августе

Сразу три редких астрономических явления совпадут в один день, 12 августа, сделав его уникальным для любителей космоса.

Источник: RT на русском

Сразу три редких астрономических явления совпадут в один день, 12 августа, сделав его уникальным для любителей космоса.

Об этом РИА Новости сообщил руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков.

Учёный уточнил, что утро начнётся с парада из шести планет. Перед рассветом на небе выстроятся Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун.

Четыре из них — Юпитер, Марс, Меркурий и Сатурн — будут хорошо видны невооружённым глазом. Чтобы разглядеть Уран и Нептун, потребуется бинокль или небольшой телескоп. Это небесное шоу, по словам эксперта, продлится ещё около недели.

Днём произойдёт полное солнечное затмение. Полоса полной фазы пройдёт через Гренландию, Исландию, Португалию и Испанию.

«В России полная фаза будет видна лишь на небольшом участке полуострова Таймыр, а на большей части страны — частные фазы», — подчеркнул Веселков.

Завершится день пиком метеорного потока Персеиды в ночь на 13 августа.

«Условия для наблюдения в 2026 году будут практически идеальными», — добавил он, пояснив, что небо будет максимально тёмным, что позволит увидеть до 100−120 метеоров в час.

Эксперт в области астрономии ПНИПУ Евгений Бурмистров рассказал, что пик метеорного потока Южные дельта-Аквариды придётся на ночь с 30 на 31 июля: при ясном небе можно будет увидеть до 25 вспышек в час.