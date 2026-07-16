Иран заявил, что не откроет Ормузский пролив под давлением США

Представитель Вооружённых сил добавил, что пролив останется закрытым, пока другие стороны не учтут позицию Ирана. Тегеран также намерен расценивать действия США и их союзников вне положений меморандума как нарушение своего суверенитета. Акраминия предупредил, что иранские военные будут пресекать подобные действия. Сроки возможного возобновления судоходства он не назвал.