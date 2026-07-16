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NZZ: Запад не сможет быстро выполнить обещания по ПВО Украины

Странам Запада потребуются годы на реализацию обещаний по укреплению ПВО Украины.

Источник: Аргументы и факты

Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung считает, что западным странам потребуются годы для выполнения заявленных планов по укреплению украинской системы противовоздушной обороны. При этом, отмечают авторы публикации, дополнительная поддержка необходима Киеву уже сейчас.

В статье подчеркивается, что особую актуальность вопрос приобретает в преддверии зимнего периода, когда защита критически важной инфраструктуры становится особенно важной. По мнению издания, вместо оперативных решений западные союзники пока ограничиваются долгосрочными обещаниями.

Авторы материала также обращают внимание на заявление президента США Дональда Трампа о возможном создании в будущем лицензионного производства комплексов Patriot на территории Украины. Реализация подобных инициатив займет слишком много времени и не позволит решить текущие задачи в сфере противовоздушной обороны.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал главное условие для прекращения конфликта на Украине.

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