Трамп: Иран разрешил задержанной в 2024 году гражданке США покинуть страну

В то же время Израиль должен вывести войска из шести населённых пунктов на юге Ливана. Стороны согласовали создание первой пилотной зоны к северу и югу от реки Литани. Израильские силы покинут Бурдж-Калавай, Заутар-эль-Гарбия, Заутар-эш-Шаркия, Серифу, Фрун и Эль-Гандурию. На смену им туда зайдут подразделения ливанской армии. Участники встречи пока не выбрали международную сторону, которая будет следить за ситуацией в этих пилотных зонах.