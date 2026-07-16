Трамп: Иран разрешил задержанной в 2024 году гражданке США покинуть страну

«Иран разрешил гражданке США, которая была незаконно задержана в декабре 2024 года при “президентстве” “Сонного Джо” Байдена, покинуть страну. Сейчас она находится в безопасности за пределами Ирана и чувствует себя хорошо. Соединённые Штаты Америки высоко ценят этот жест доброй воли со стороны Ирана!» — пишет республиканец.
В то же время Израиль должен вывести войска из шести населённых пунктов на юге Ливана. Стороны согласовали создание первой пилотной зоны к северу и югу от реки Литани. Израильские силы покинут Бурдж-Калавай, Заутар-эль-Гарбия, Заутар-эш-Шаркия, Серифу, Фрун и Эль-Гандурию. На смену им туда зайдут подразделения ливанской армии. Участники встречи пока не выбрали международную сторону, которая будет следить за ситуацией в этих пилотных зонах.
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