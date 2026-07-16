MS Now: Секретная служба раздражена тем, как Вэнс растрачивает ее ресурсы

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Агенты Секретной службы недовольны тем, как семья вице-президента США Джей Ди Вэнса тратит государственные ресурсы, выделенные для обеспечения ее безопасности. Об этом сообщил телеканал MS Now со ссылкой на источники.
Одним из последних поводов для недовольства стало решение воспользоваться военным вертолетом, чтобы доставить младшего сына Вэнса к месту занятий гольфом 9 июля. Вэнс планировал сопровождать своего ребенка, в таком случае использование вертолета обошлось бы американским налогоплательщикам в сумму от $16 тыс. до $24,6 тыс. за час полета, указывает MS Nows. «Это абсурд. [Бывшие вице-президенты Майк] Пенс и [Камала] Харрис никогда так не поступали», — сказал телеканалу источник, осведомленный об организации этого перелета. Как отмечается, его отменили в последний момент из-за сильного ветра и грозы.
По словам собеседников телеканала, среди агентов Секретной службы нарастает недовольство, они устали от того, что Вэнс и его жена Уша часто в последний момент уведомляют охрану о планах отправиться куда-либо. Некоторые агенты считают, что по сравнению с прошлыми вице-президентами Вэнс использует государственные ресурсы неподобающим и даже беспрецедентным образом, указывает MS Now.
Секретная служба, действующая в последние годы при Министерстве внутренней безопасности США, обеспечивает прежде всего охрану высшего руководства страны и находящихся на американской территории иностранных лидеров. До 2003 года эта спецслужба, которая имеет статус федерального правоохранительного органа, входила в структуру Минфина США. Объяснялось это тем, что она была основана в 1865 году для борьбы с подделкой национальной валюты США, однако впоследствии ее функции значительно расширились.
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