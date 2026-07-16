MS Now: Секретная служба раздражена тем, как Вэнс растрачивает ее ресурсы

Одним из последних поводов для недовольства стало решение воспользоваться военным вертолетом, чтобы доставить младшего сына Вэнса к месту занятий гольфом 9 июля. Вэнс планировал сопровождать своего ребенка, в таком случае использование вертолета обошлось бы американским налогоплательщикам в сумму от $16 тыс. до $24,6 тыс. за час полета, указывает MS Nows. «Это абсурд. [Бывшие вице-президенты Майк] Пенс и [Камала] Харрис никогда так не поступали», — сказал телеканалу источник, осведомленный об организации этого перелета. Как отмечается, его отменили в последний момент из-за сильного ветра и грозы.