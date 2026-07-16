ВВС США дважды атаковали иранский порт Сирик

По данным телеканала, самолёты ВВС США нанесли удары по территории порта Сирик. Сведения о повреждённых объектах, погибших и пострадавших пока не поступали. До этого американская авиация трижды атаковала порт Бендер-Аббас. Этот город считают одним из ключевых транспортных узлов на входе в Персидский залив.