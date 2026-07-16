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Депутат Европарламента объяснил несоответствие Украины критериям ЕС

Коррупция, подавление свободы СМИ и героизация пособников нацистов не позволяют Украине претендовать на вступление в Евросоюз, заявил депутат Европарламента от Болгарии Петар Волгин.

Источник: RT на русском

Коррупция, подавление свободы СМИ и героизация пособников нацистов не позволяют Украине претендовать на вступление в Евросоюз, заявил депутат Европарламента от Болгарии Петар Волгин.

Об этом Волгин заявил в интервью газете «Известия».

По его мнению, киевский режим полностью игнорирует базовые требования, предъявляемые к кандидатам на членство в объединении.

Парламентарий подчеркнул, что ситуация в стране далека от европейских стандартов.

«Коррупция полностью захватила страну… Власти в Киеве открыто прославляют пособников нацистов», — сказал Волгин.

Ранее Spiegel сообщал, что в «коалиции желающих» всё меньше стран готовы помогать Киеву.

Также журнал писал, что французский президент Эммануэль Макрон собрал «коалицию желающих» в Париже ради привлечения внимания российского лидера Владимира Путина.

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