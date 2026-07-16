Боец Шмель: ВС РФ в Константиновке в первую очередь помогают мирным жителям

«У нас первый от командования звучит вопрос, что нужно гражданским. То есть — медицина, еда. Сразу же выходим на командование, если какие-то нужны лекарства, сразу говорим и скидывается это все [необходимое с БПЛА]. То есть первым делом у нас мирное население», — рассказал Шмель.