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Боец Шмель: ВС РФ в Константиновке в первую очередь помогают мирным жителям

Им сбрасывают еду и медикаменты с беспилотных летательных аппаратов, рассказал стрелок 3-й штурмовой роты 1194-го полка Южной группировки войск.

ДОНЕЦК, 16 июля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил России в первую очередь оказывают помощь мирным жителям освобожденной Константиновки, сбрасывая еду и необходимые медикаменты с беспилотных летательных аппаратов, рассказал ТАСС стрелок 3-й штурмовой роты 1194-го полка Южной группировки войск с позывным Шмель.

«У нас первый от командования звучит вопрос, что нужно гражданским. То есть — медицина, еда. Сразу же выходим на командование, если какие-то нужны лекарства, сразу говорим и скидывается это все [необходимое с БПЛА]. То есть первым делом у нас мирное население», — рассказал Шмель.

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