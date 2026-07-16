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США атаковали следовавший в Иран танкер в Персидском заливе

Вооруженные силы США ударили по пустому нефтяному танкеру, который пытался пройти в иранский порт в Персидском заливе, нарушив морскую блокаду. Об этом сообщает американское Центральное командование вооруженных сил (CENTCOM) в соцсети X.

Вооруженные силы США ударили по пустому нефтяному танкеру, который пытался пройти в иранский порт в Персидском заливе, нарушив морскую блокаду. Об этом сообщает американское Центральное командование вооруженных сил (CENTCOM) в соцсети X.

По информации CENTCOM, коммерческое судно M/T Belma шло под флагом Кюрасао в направлении острова Харг. После того как танкер проигнорировал предупреждения, американский военный самолет вывел судно из строя, выпустив ракеты Hellfire в его дымовую трубу.

США возобновили морскую блокаду судов, следующих в иранские порты или из них, 14 июля. За первые сутки действия ограничений CENTCOM перенаправил два коммерческих судна и применил силу против одного судна, сообщило командование.

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