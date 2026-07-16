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Пушилин: Европа попустительствовала устроившим теракт в Монако боевикам Киева

Глава ДНР считает террористический акт в княжестве первым проявлением того, что ожидает европейские страны.

ДОНЕЦК, 16 июля. /ТАСС/. Боевикам киевского режима, устроившим теракт в Монако, попустительствовали сами европейские страны, которые до сих пор не понимают, какой ящик Пандоры открыли. Такое мнение высказал в интервью ТАСС глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, виной этому — западные политики, которые годами поддерживали киевский режим. «Представьте, какое сейчас количество боевиков [на Украине], у которых притуплено чувство страха, у которых есть необходимые знания, чтобы собрать взрывчатку буквально из подручных материалов. Это специалисты с колоссальным опытом ведения боевых действий и управления беспилотниками. Теракт в Монако — только первое проявление того, что ожидает Европу. К сожалению, западные политики не совсем понимают, какой ящик Пандоры они открыли, поддерживая украинский террористический режим», — заключил он.

29 июня в подъезде жилого дома в Монако произошел взрыв. По данным телеканала BFMTV, один из троих раненых — Вадим Ермолаев, гражданин Кипра, которого СМИ включали в список самых состоятельных украинских бизнесменов. СМИ сообщали, что он владел сетью мошеннических кол-центров на Украине. Ермолаев вышел из украинского гражданства в 2019 году. В 2023 году киевские власти ввели против него санкции.

Позже Служба безопасности Украины сообщила об обнаружении под Киевом тела Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении. Ведомство проинформировало о задержании за ее убийство двух лиц, в том числе действующего сотрудника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Владислава Реута. Вторым задержанным является экс-сотрудник украинских правоохранительных структур Виталий Жикович.

15 июля французская газета Nice-Matin опубликовала письмо Ермолаева, в котором бизнесмен обвинил ГУР в причастности к покушению.

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