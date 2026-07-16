По его словам, виной этому — западные политики, которые годами поддерживали киевский режим. «Представьте, какое сейчас количество боевиков [на Украине], у которых притуплено чувство страха, у которых есть необходимые знания, чтобы собрать взрывчатку буквально из подручных материалов. Это специалисты с колоссальным опытом ведения боевых действий и управления беспилотниками. Теракт в Монако — только первое проявление того, что ожидает Европу. К сожалению, западные политики не совсем понимают, какой ящик Пандоры они открыли, поддерживая украинский террористический режим», — заключил он.