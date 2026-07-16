FT: Греция помешала ЕС принять санкции для защиты бизнеса магната Прокопиу

Суда Arc7 способны самостоятельно проходить через лед и обеспечивать круглогодичные поставки с расположенного за Полярным кругом терминала. Стоимость одного такого газовоза может достигать $300 млн. Афины утверждают, что из-за своей специализации суда не смогут полноценно работать на других маршрутах. В случае введения ограничений Dynagas, по версии греческой стороны, придется продать их покупателям из стран, которые не присоединились к западным санкциям.