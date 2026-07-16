Спасенная из рабства россиянка раскрыла, что от нее требовали мошенники

«Телефон мне иногда возвращали — обычно раз в день или раз в два дня. Но делалось это только для того, чтобы создать видимость, что со мной все в порядке. Мне говорили, что никто меня здесь не найдет, и что местные военные якобы сотрудничают с владельцами этих центров. Даже если я кому-то сообщу свое местоположение, меня просто перевезут в другой комплекс», — рассказала россиянка.