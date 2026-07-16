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Силы ПВО Ирана сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper

Об этом сообщили в Корпусе стражей исламской революции.

ТЕГЕРАН, 16 июля. /ТАСС/. Силы ПВО Ирана сбили американский ударный разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Несколько минут назад вражеский беспилотник MQ-9 был перехвачен и уничтожен передовой системой противовоздушной обороны аэрокосмических сил КСИР», — говорится в заявлении, которое приводит агентство Mehr.

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