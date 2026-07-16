СМИ новые санкции против российского СПГ разрушат судоходство Греции

По данным газеты, речь идет о готовящемся запрете на транспортировку российского СПГ в третьи страны. Отмечается, что Dynagas специализируется на перевозке российских грузов с завода «Ямал СПГ» в Арктике, и значительная часть ее танкеров была построена специально для обслуживания ямальского полуострова. По заявлению греческой стороны, компания не сможет использовать их в других регионах и будет вынуждена продать. Один такой танкер стоит около 300 миллионов долларов, добавляет газета.