МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Греция выступила против введения нового пакета санкций Евросоюза в отношении российского СПГ, заявив, что они разрушат греческую судоходную компанию Dynagas, сообщает газета Financial Times со ссылкой на два источника.
Во вторник европейский источник сообщил РИА Новости, что постпреды стран ЕС в среду на заседании в Брюсселе продолжат попытки согласовать содержание нового 21-го по счету пакета антироссийских санкций, по состоянию на вторник поздно вечером разногласия между странами сохраняются. Если договориться не получится, постпреды будут пытаться согласовать пакет до следующей среды, после чего комитет постпредов должен уйти на летние каникулы до сентября.
«Греция выступает против очередной группы санкций ЕС против российского газа, чтобы защитить Dynagas… Постпред Афин при ЕС в среду заявил коллегам из других стран, что запланированные санкции… “разрушат” Dynagas», — говорится в сообщении издания.
По данным газеты, речь идет о готовящемся запрете на транспортировку российского СПГ в третьи страны. Отмечается, что Dynagas специализируется на перевозке российских грузов с завода «Ямал СПГ» в Арктике, и значительная часть ее танкеров была построена специально для обслуживания ямальского полуострова. По заявлению греческой стороны, компания не сможет использовать их в других регионах и будет вынуждена продать. Один такой танкер стоит около 300 миллионов долларов, добавляет газета.
Как пишет Financial Times, из-за возражений Греции принятие 21-го пакета антироссийских санкций ЕС было отложено на неделю. Некоторые дипломаты ЕС признают, что введение санкций привело к потерям у компаний во всех странах-членах блока.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Лидер РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.