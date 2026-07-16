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Системы ПВО приведены в действие в некоторых районах Тегерана

Системы противовоздушной обороны активированы в ряде районов Тегерана на фоне очередной волны американских ударов.

Системы противовоздушной обороны активированы в ряде районов Тегерана на фоне очередной волны американских ударов.

Об этом сообщил Press TV.

«ПВО приведена в действие в ряде районов иранской столицы Тегерана», — говорится в публикации.

Ранее Центральное командование США (CENTCOM) заявило о начале новой волны ударов по Ирану.

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