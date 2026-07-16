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Мужчина пытался открыть аварийный выход на рейсе в Хабаровск

Пассажир пытался открыть аварийный выход на рейсе Красноярск — Хабаровск.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 16 июл — РИА Новости. Дебошир из Красноярска пытался открыть аварийный выход во время полета на рейсе Красноярск — Хабаровск и игнорировал требования экипажа, сообщает в четверг пресс-служба управления на транспорте МВД России по ДФО.

В отдел полиции в аэропорту Хабаровска поступило сообщение о том, что на борту самолета, следующего из Красноярска в Хабаровск, находится буйный пассажир в неадекватном состоянии.

«Правонарушитель находился на борту воздушного судна в неадекватном состоянии… самостоятельно пытался открыть аварийный выход, на неоднократные требования членов экипажа прекратить противоправные действия не реагировал», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции сразу после посадки зашли на борт и задержали 40-летнего дебошира. В отношении него составлен административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.