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Иранская ПВО сбила американский беспилотник MQ-9 Reaper

Американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper сбит над городом Эндимешк на юго-западе Ирана.

Американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper сбит над городом Эндимешк на юго-западе Ирана.

Об этом сообщает Press TV.

Как уточняется, американский дрон был уничтожен силами противовоздушной обороны Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны активированы в ряде районов Тегерана на фоне очередной волны американских ударов.

Центральное командование США (CENTCOM) заявило о начале новой волны ударов по Ирану.

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