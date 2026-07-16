Иранская ПВО сбила американский беспилотник MQ-9 Reaper

Американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper сбит над городом Эндимешк на юго-западе Ирана.
Об этом сообщает Press TV.
Как уточняется, американский дрон был уничтожен силами противовоздушной обороны Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).
Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны активированы в ряде районов Тегерана на фоне очередной волны американских ударов.
Центральное командование США (CENTCOM) заявило о начале новой волны ударов по Ирану.
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