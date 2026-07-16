Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс: Вашингтон не отправит 150 тыс. военных в Иран

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не планирует проводить наземную военную операцию в Иране и менять там правительство силой.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не планирует проводить наземную военную операцию в Иране и менять там правительство силой. Соответствующее заявление он сделал в эфире подкаста Джо Рогана, видео опубликовано на YouTube-канале шоу.

По словам Вэнса, решение о смене власти должно оставаться за самим иранским народом. Он подчеркнул, что Соединённые Штаты не намерены направлять 150 тысяч военнослужащих сухопутных войск для достижения смены режима, если сами иранцы не стремятся к такому исходу.

Американский вице-президент также обозначил текущие приоритеты Вашингтона в отношении Тегерана: обеспечение беспрепятственной транспортировки нефти и газа, а также сдерживание Ирана от создания ядерного оружия. Он подтвердил, что военная эскалация с вводом сухопутных сил не рассматривается как инструмент достижения этих целей.

Ранее США уже наносили авиаудары по объектам на территории Ирана, однако Вашингтон неоднократно подчёркивал, что не стремится к полномасштабному вторжению. Новое заявление Вэнса подтверждает курс администрации на сочетание военного давления и дипломатических усилий без применения сухопутных сил.

Читайте также: Трамп объявил об освобождении американки, задержанной в Иране.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше