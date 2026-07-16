Вэнс: Вашингтон не отправит 150 тыс. военных в Иран

По словам Вэнса, решение о смене власти должно оставаться за самим иранским народом. Он подчеркнул, что Соединённые Штаты не намерены направлять 150 тысяч военнослужащих сухопутных войск для достижения смены режима, если сами иранцы не стремятся к такому исходу.