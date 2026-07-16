Вэнс: Вашингтон не отправит 150 тыс. военных в Иран

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не планирует проводить наземную военную операцию в Иране и менять там правительство силой. Соответствующее заявление он сделал в эфире подкаста Джо Рогана, видео опубликовано на YouTube-канале шоу.
По словам Вэнса, решение о смене власти должно оставаться за самим иранским народом. Он подчеркнул, что Соединённые Штаты не намерены направлять 150 тысяч военнослужащих сухопутных войск для достижения смены режима, если сами иранцы не стремятся к такому исходу.
Американский вице-президент также обозначил текущие приоритеты Вашингтона в отношении Тегерана: обеспечение беспрепятственной транспортировки нефти и газа, а также сдерживание Ирана от создания ядерного оружия. Он подтвердил, что военная эскалация с вводом сухопутных сил не рассматривается как инструмент достижения этих целей.
Ранее США уже наносили авиаудары по объектам на территории Ирана, однако Вашингтон неоднократно подчёркивал, что не стремится к полномасштабному вторжению. Новое заявление Вэнса подтверждает курс администрации на сочетание военного давления и дипломатических усилий без применения сухопутных сил.
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