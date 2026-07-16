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CBS: Трамп считает, что конфликт с Ираном затянулся

Американский президент недоволен тем, что военная кампания «становится более сложной, чем ожидалось первоначально», передает телеканал.

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп выражает недовольство ходом боевых действий США против Ирана и считает, что конфликт продолжается слишком долго. Об этом сообщил в среду телеканал CBS со ссылкой на источники.

Как подчеркивается в публикации, Трамп «испытывает все большее недовольство, поскольку военная кампания [против Ирана] затягивается и становится более сложной, чем ожидалось первоначально, когда война началась в феврале».

По словам источников телеканала, «война с Ираном выявила некоторые трения между Трампом и [военным министром США Питом] Хегсетом». Как уточняется в материале, «хотя Трамп в течение своего второго срока на посту президента неоднократно давал высокую оценку Хегсету и различным военным операциям, в частном порядке он выражал недовольство ходом операции “Эпическая ярость”. По сведениям телеканала, Трамп считает, что вашингтонская “администрация упустила возможность предотвратить затянувшийся конфликт, отказавшись ранее в этом году от предложения Ирана ограничить его ядерную программу”.

По словам источников из числа должностных лиц США, «Хегсет призывал к более конфронтационному подходу к Ирану, несмотря на опасения [относительно конфликта], которые выражал председатель Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн». Источники добавили, что некоторые сотрудники Пентагона и других американских ведомств также «были недовольны главой Центрального командования ВС США адмиралом Брэдом Купером», поскольку посчитали, что он «преувеличил возможности вооруженных сил по противодействию Ирану».

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.

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