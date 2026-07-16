CBS: Трамп считает, что конфликт с Ираном затянулся

По словам источников телеканала, «война с Ираном выявила некоторые трения между Трампом и [военным министром США Питом] Хегсетом». Как уточняется в материале, «хотя Трамп в течение своего второго срока на посту президента неоднократно давал высокую оценку Хегсету и различным военным операциям, в частном порядке он выражал недовольство ходом операции “Эпическая ярость”. По сведениям телеканала, Трамп считает, что вашингтонская “администрация упустила возможность предотвратить затянувшийся конфликт, отказавшись ранее в этом году от предложения Ирана ограничить его ядерную программу”.