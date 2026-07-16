CBS: Трамп в обращении расскажет о якобы вмешательстве КНР в выборы в США

Президент США Дональд Трамп планирует в своем телевизионном обращении, намеченном на вечер 16 июля, заявить о якобы вмешательстве Китая в ход американских выборов, сообщает CBS со ссылкой на собственные источники.
Согласно информации, предоставленной телеканалом, американский лидер намерен заявить, что Китай якобы получил несанкционированный доступ к данным об американских избирателях. Как отмечается в публикации, ЦРУ располагало сведениями о подобных действиях, однако не предоставило их главе Белого дома.
При этом телеканал не уточнил, о каких конкретно выборах идет речь. В первый раз Трамп занимал пост президента США в период с 2017 по 2021 год.
Ранее официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что Пекин решительно выступает против законопроекта покойного сенатора Линдси Грэма* о санкциях.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.