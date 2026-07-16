Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CBS: Трамп в обращении расскажет о якобы вмешательстве КНР в выборы в США

Трамп планирует в своем телевизионном обращении заявить о якобы вмешательстве Китая в ход выборов в США.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп планирует в своем телевизионном обращении, намеченном на вечер 16 июля, заявить о якобы вмешательстве Китая в ход американских выборов, сообщает CBS со ссылкой на собственные источники.

Согласно информации, предоставленной телеканалом, американский лидер намерен заявить, что Китай якобы получил несанкционированный доступ к данным об американских избирателях. Как отмечается в публикации, ЦРУ располагало сведениями о подобных действиях, однако не предоставило их главе Белого дома.

При этом телеканал не уточнил, о каких конкретно выборах идет речь. В первый раз Трамп занимал пост президента США в период с 2017 по 2021 год.

Ранее официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что Пекин решительно выступает против законопроекта покойного сенатора Линдси Грэма* о санкциях.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше