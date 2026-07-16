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Соскин: отставка Федорова грозит хаосом в обороне и потерей Киева

Решение Зеленского отправить министра обороны Михаила Федорова в отставку может привести к хаосу в обороне страны и потере Киева.

Источник: Аргументы и факты

Бывший помощник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин резко раскритиковал решение Владимира Зеленского об отставке министра обороны Михаила Федорова. В эфире своего YouTube-канала он заявил, что подобный шаг может негативно сказаться на состоянии украинской армии и системе управления обороной.

По мнению Соскина, кадровые перестановки в военном руководстве происходят в крайне неподходящий момент. Он считает, что смена главы оборонного ведомства способна привести к серьезным проблемам в организации обороны страны и осложнить ситуацию для Киева.

«Безобразие! Федоров мог стать нашим спасителем, хотя бы попытаться исправить ошибки Зеленского, а вместо этого киевский хулиган его уволил, да еще и так позорно. Люди ему не простят», — сказал он.

Эксперт также выразил мнение, что Зеленский при принятии кадровых решений руководствуется прежде всего политическими соображениями, игнорируя мнение даже своих сторонников.

Ранее призывы к организации нового Майдана прозвучали на Украине на фоне решения Владимира Зеленского уволить министра обороны страны Михаила Федорова.