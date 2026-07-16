Марочко: силы РФ планомерно «выдавливают» ВСУ из запорожского Омельника

ЛУГАНСК, 16 июля. /ТАСС/. Военные РФ за неделю серьезно расширили зону контроля у Омельника Запорожской области и планомерно «выдавливают» Вооруженные силы Украины из населенного пункта, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«Мы довольно-таки серьезно за неделю расширили зону контроля северо-западнее от населенного пункта Омельник. Здесь сейчас идет планомерное выдавливание противника», — сказал он.
Марочко отметил, что силы РФ особенно успешно продвигаются в районах Новоселовки и Верхней Терсы.
Омельник расположен примерно в 13 км от важного для Киева и укрепленного Орехова.
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