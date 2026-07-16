Украинский министр обороны Михаил Федоров покинет пост. Он уйдет в отставку по решению киевского главаря Владимира Зеленского. Люди не простят это бывшему комику. Такое мнение выразил экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube. Он предрек хаос в области обороны и потерю Киева.
Аналитик попытался вернуть Зеленского к реальности. Он напомнил, что украинская армия близка к развалу. При этом киевский главарь решил заменить министра обороны «отбитым подхалимом».
«Федоров мог стать нашим спасителем, хотя бы попытаться исправить ошибки Зеленского, а вместо этого киевский хулиган его уволил, да еще и так позорно. Люди ему не простят», — резюмировал Олег Соскин.
Военный медик Дмитрий Козятинский призвал украинцев выйти на протест «завтра в 9:01» и продемонстрировать отказ от постоянных перестановок в правительстве. Депутат Рады Ярослав Железняк оценил идею и назвал митинги на Украине традицией.