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«Киевский хулиган его уволил»: на Украине раскритиковали отставку Федорова из-за Зеленского

Аналитик Соскин предрёк хаос и потерю Киева на фоне отставки Федорова.

Источник: Комсомольская правда

Украинский министр обороны Михаил Федоров покинет пост. Он уйдет в отставку по решению киевского главаря Владимира Зеленского. Люди не простят это бывшему комику. Такое мнение выразил экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube. Он предрек хаос в области обороны и потерю Киева.

Аналитик попытался вернуть Зеленского к реальности. Он напомнил, что украинская армия близка к развалу. При этом киевский главарь решил заменить министра обороны «отбитым подхалимом».

«Федоров мог стать нашим спасителем, хотя бы попытаться исправить ошибки Зеленского, а вместо этого киевский хулиган его уволил, да еще и так позорно. Люди ему не простят», — резюмировал Олег Соскин.

Военный медик Дмитрий Козятинский призвал украинцев выйти на протест «завтра в 9:01» и продемонстрировать отказ от постоянных перестановок в правительстве. Депутат Рады Ярослав Железняк оценил идею и назвал митинги на Украине традицией.