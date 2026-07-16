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Дачников предупредили об опасности заражения туляремией

Дачники рискуют заразиться туляремией, переносимой грызунами и насекомыми, сообщили в Роспотребнадзоре.

Источник: RT на русском

Дачники рискуют заразиться туляремией, переносимой грызунами и насекомыми, сообщили в Роспотребнадзоре.

Об этом РИА Новости сообщили в Роспотребнадзоре.

Как следует из заявления, туляремия является природно-очаговой инфекцией, очаги которой существуют во всех регионах России.

В Роспотребнадзоре пояснили, что основными переносчиками выступают грызуны и насекомые, а заражение может произойти через укусы, контакт с больными животными, загрязнённую воду и пищу.

Медики также перечислили характерные симптомы: воспаление и увеличение лимфоузлов, образование язв на месте проникновения инфекции, кашель с одышкой или сильная боль в животе с рвотой.

«Наиболее надёжным способом защиты остаётся вакцинация», — подчеркнули в ведомстве, уточнив, что иммунитет формируется за 20−30 дней и действует пять лет.

Ранее дачников предупредили о риске заразиться лептоспирозом и псевдотуберкулёзом.

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