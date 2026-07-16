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Вэнс: ситуация с Ираном идет в правильном направлении

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ситуация с Ираном будет непростой, однако, по его мнению, процесс развивается в правильном направлении.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ситуация с Ираном будет непростой, однако, по его мнению, процесс развивается в правильном направлении.

«Я не знаю, к чему именно все это приведет, но, по сути, считаю, что мы движемся в правильном направлении. Просто этот процесс будет очень непростым, с множеством пауз и возобновлений», — сказал господин Вэнс в подкасте The Joe Rogan Experience.

По словам американского вице-президента, сейчас США одновременно используют экономическое давление, а также ведут переговоры с более прагматичными представителями иранского руководства.

10 июля президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о возобновлении войны с Ираном. С 8 июля, после заявлений США об атаках Корпуса стражей исламской революции на суда в Ормузском проливе, стороны обмениваются ударами. По словам американского президента, переговоры между Вашингтоном и Тегераном продолжаются.

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