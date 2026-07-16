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Мошенники пообещали россиянам гарантированное одобрение кредитов

В социальных сетях и мессенджерах появилась агрессивная реклама фиктивных кредитных брокеров, которые обещают стопроцентное одобрение займов.

Источник: RT на русском

В социальных сетях и мессенджерах появилась агрессивная реклама фиктивных кредитных брокеров, которые обещают стопроцентное одобрение займов.

Об этом РИА Новости сообщили в платформе «Мошеловка» Народного фронта.

По данным экспертов, мошенники позиционируют себя как «кредитные брокеры» и «финансовые консультанты». Они убеждают клиентов в наличии «особых схем» и «старых условий», позволяющих получить кредит вопреки ужесточению банковских правил.

Далее злоумышленники требуют предоплату за оформление документов, данные банковских карт или перевод средств на «резервирование лимита».

В «Мошеловке» напомнили, что банки и микрофинансовые организации обязаны строго следовать нормативам Банка России, и никакого «100% одобрения» вопреки закону не существует.

Эксперты также призвали никогда не передавать посредникам логины и пароли от банковских приложений, так как это может быть расценено как дроперство и повлечь уголовное наказание.

Ранее Минцифры России разработало проект, который определяет порядок компенсаций гражданам, осуществившим перевод денежных средств под влиянием телефонных мошенников.