Мошенники пообещали россиянам гарантированное одобрение кредитов

В социальных сетях и мессенджерах появилась агрессивная реклама фиктивных кредитных брокеров, которые обещают стопроцентное одобрение займов.
Об этом РИА Новости сообщили в платформе «Мошеловка» Народного фронта.
По данным экспертов, мошенники позиционируют себя как «кредитные брокеры» и «финансовые консультанты». Они убеждают клиентов в наличии «особых схем» и «старых условий», позволяющих получить кредит вопреки ужесточению банковских правил.
Далее злоумышленники требуют предоплату за оформление документов, данные банковских карт или перевод средств на «резервирование лимита».
В «Мошеловке» напомнили, что банки и микрофинансовые организации обязаны строго следовать нормативам Банка России, и никакого «100% одобрения» вопреки закону не существует.
Эксперты также призвали никогда не передавать посредникам логины и пароли от банковских приложений, так как это может быть расценено как дроперство и повлечь уголовное наказание.
Ранее Минцифры России разработало проект, который определяет порядок компенсаций гражданам, осуществившим перевод денежных средств под влиянием телефонных мошенников.